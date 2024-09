Ellen DeGeneres revelou sofrer de osteoporose, TOC e TDAH, em 'For Your Approval', o novo especial de comédia disponível na Netflix desde o dia 24 de setembro.

"Nem sei como estou aqui de pé neste momento. Sou como um castelo de areia humano. Podia-me desintegrar no duche", disse a apresentadora de 66 anos no espetáculo.

Além da osteoporose, DeGeneres referiu que tem transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e transtorno do défice de atenção e hiperatividade (TDAH).

"Tenho TDAH, tenho TOC, estou a perder a memória. Mas acho que estou bem ajustada, porque fico obcecada com coisas, mas depois não tenho a atenção para manter, e esqueço-me rapidamente daquilo com que estava obcecada. Por isso, acabo por estar bem ajustada, acho eu", diz a comediante no novo especial.

De relembrar que o talk show da apresentadora, 'The Ellen DeGeneres Show', chegou ao fim, em 2022, devido às acusações contra Ellen e a produção de promoverem um ambiente tóxico nos bastidores.