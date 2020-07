David Carreira volta a estar no centro das atenções com o lançamento da nova música, 'Festa', feita em parceria com o brasileiro Kevinho. Um tema que tem sido muito destacado nas redes sociais, pois já foram muitos os que se filmaram a dançar a coreografia da música.

Entre os vídeos que o artista português já recebeu está o de quatro profissionais de saúde que decidiram aderir ao 'festa challenge', mostrando assim a boa disposição durante o trabalho.

Imagens que o artista fez questão de destacar na sua página de Instagram. "Este vídeo é daqueles que explica o porquê de continuar a fazer música para vocês. Quando escrevi o 'Festa' queria que fosse para se divertirem acima de tudo. Agora, nesta fase que todos estamos a passar, é mesmo para que continuem a ser felizes e a partilharem bons momentos com quem mais gostam, em segurança claro", começou por escrever, referindo-se à pandemia da Covid-19.

"Vou continuar a ver os vossos vídeos por isso quero ver todos aí a dançar", rematou. Veja abaixo a publicação na íntegra:

