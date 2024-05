O príncipe William ir-se-á juntar aos pares da realeza para assinalar o 80.º aniversário do Dia D, o desembarque da Normandia. Assim, o príncipe de Gales deverá viajar até Saint-Laurent-de-Mure, em França, ocasião na qual encontrar-se-á com 25 chefes de Estados e veteranos de todo o mundo no dia 6 de junho,

O rei Frederico da Dinamarca, o príncipe Haakon da Noruega, o rei Guilherme e a rainha Máxima dos Países Baixos e a rainha Matilde da Bélgica também não irão faltar.

O rei Carlos III e a rainha Camilla também estarão presentes nas celebrações.

A princesa Kate, mulher de William, faltará uma vez que continua a batalhar contra um cancro.

