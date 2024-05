O rei Carlos III e a rainha Camila vão deslocar-se a França a 6 de junho para as celebrações do 80.º aniversário do desembarque na Normandia, comunicou hoje o Palácio de Buckingham.

O rei Carlos III e a rainha Camila vão deslocar-se a França a 6 de junho para as celebrações do 80.º aniversário do desembarque na Normandia, comunicou hoje o Palácio de Buckingham. O monarca de 75 anos participará numa cerimónia no memorial britânico em Ver-sur-Mer, na Normandia, enquanto o filho William estará presente na comemoração internacional na praia de Omaha com chefes de Estado e veteranos da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Esta será a primeira viagem do monarca britânico ao estrangeiro desde que lhe foi diagnosticado um cancro. Carlos III só retomou as suas atividades públicas em 30 de abril, após um período em que foi submetido a tratamentos médicos.