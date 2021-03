A relação entre o príncipe Harry e a família real mantém-se conturbada, sobretudo com o irmão, William, e o pai, príncipe Carlos. No entanto, Harry continua a tentar alguns contactos com outros membros da realeza.

Foi o que aconteceu recentemente com a prima, Zara Philips, e o marido desta, Mike Tindall. A revista Hello apurou que Harry e Meghan Markle "contactaram em privado" o casal para o felicitar pelo nascimento do terceiro filho.

Zara e Mike, recorde-se, deram as boas-vindas ao pequeno Lucas no passado domingo. O bebé é irmão de Mia, de sete anos, e Lena, de dois.

