Foi noticiado esta quarta-feira, dia 24, que a família real britânica aumentou com o nascimento do terceiro filho de Zara Philips, neta da rainha Isabel II, e Mike Tindall. O bebé, como o antigo jogador de rugby revelou, nasceu de forma inesperada no chão da casa de banho.

Contudo, o parto decorreu sem complicações e a família não podia estar mais feliz.

No episódio do podcast 'The Good, The Bad and The Rugby', em que deu a boa nova, Mike contou também como foram as reações das filhas - Mia, de sete anos, e Lena, de dois.

Parece que a primogénita está "para lá de feliz" e contagiou a irmã mais nova, que diz que o recém-nascido é "o seu bebé".

Vale referir que Zara Philips é filha da princesa Ana. O bebé, que se chama, Lucas, é o 10.º bisneto da rainha Isabel II e o 22.º na linha de sucessão ao trono britânico.

Leia Também: Isabel II é bisavó pela 10.ª vez. Bebé nasceu no chão da casa de banho