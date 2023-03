O príncipe Harry fez uma aparição surpresa no programa da National Geographic 'Car S.O.S.'. O duque de Sussex, de 38 anos, gravou uma mensagem dirigida ao veterano Stephan Van Niekerk, que ficou ferido em combate.

"Olá Stephan, parabéns. Espero que neste momento já estejas sentado no teu novo - pelo menos é o que parece - Jeep. Que bom para ti colega, muito bem - completamente merecido. Não consigo pensar em alguém que mereça mais que tu", afirma o príncipe.

"Depois de ficares ferido tão novo após duas missões no Afeganistão, és a definição de inspiração porque não te defines pela tua incapacidade", disse Harry a Van Niekerk, que perdeu a perna esquerda e parte da perna direita numa explosão em 2009.

"Defines-te pela tua generosidade com os outros, com a comunidade, pelas tuas conversas motivacionais com os mais jovens", diz ainda Harry.

Eis o momento:

