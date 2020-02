Preocupado com o sua imagem, uma vez que também já começa a perder algum cabelo - como aconteceu com o irmão, William, e ao pai, Carlos -, o príncipe Harry decidiu receber tratamento, mas em segredo.

O duque de Sussex terá recorrido à clínica Philip Kingsley, em Mayfair, Londres, especializada em implantes capilares, como adiantou o The Sun, este domingo.

Harry ter-se-á submetido a um tratamento no final do ano passado, antes da polémica com a sua saída da família real. Agora, tem surgido com o cabelo visivelmente mais espesso, como destaca o jornal, que cita uma fonte.

"A visita do Harry causou um verdadeiro alvoroço", disse a a fonte, destacando de seguida que a referida empresa "é das melhores, tem vários tratamentos diferentes" e é frequentada por muitos rostos conhecidos. "O encontrou com o Harry correu bem", acrescentou.

A mulher do duque, Meghan Markle, também recebeu tratamento na mesma clínica antes do casamento com o príncipe, que aconteceu em maio de 2018, como afirma o meio de comunicação internacional.

