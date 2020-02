A rainha Isabel II exigiu ao príncipe Harry, à sua esposa, Meghan Markle, e ao filho do casal, Archie, que marquem presença num evento da família real britânica previsto para o mês de março. A informação é avançada pelo jornal inglês The Sunday Times.

A cerimónia em questão é a missa anual dedicada à Comunidade das Nações, composta por países que fizeram parte do antigo Império Britânico.

A imprensa avança ainda com a possibilidade do evento ser a última cerimónia oficial do casal enquanto membros da família real britânica.

