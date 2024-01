Enquanto a princesa Kate e o rei Carlos III encontram-se fora da agenda de compromissos, devido a problemas de saúde, eis que os restantes membros continuam a manter uma rotina o mais normal possível.

O príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, por exemplo, encontra-se a fazer uma visita à Ilha de Santa Helena.

"SAR foi recebido numa das mais remotas ilhas inabitadas por Jonathan, a Tartaruga, que aos 191 anos, é o animal mais velho do mundo!", lê-se numa partilha feita pela página de Instagram da família real

"Nascido no reinado de William IV, a tartaruga gigante das Seychelles viveu ao longo de sete reinados, com o rei Carlos III a tornar-se no oitavo monarca", é ainda partilhado.

"SAR não foi o primeiro membro da família real que conhecer Jonathan. Este já tinha estado com o rei George VI, a rainha Mãe, a rainha Isabel II (quando ainda era princesa Isabel) e a princesa Margarida em 1947", diz-se, por fim.

