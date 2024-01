A princesa Kate Middleton continua a recuperar da operação abdominal a que foi submetida na passada semana, no dia 16 de janeiro.

Conforme recorda a revista Hello!, se no dia em que o Palácio de Kensington anunciou que a princesa de Gales tinha sido operada os jornalistas tiveram autorização para fazer transmissões à porta da clínica, o mesmo já não aconteceu nos dias seguintes.

A decisão de manter em 'segredo' o estado de saúde da mulher do príncipe William dever-se-á ao que aconteceu em 2013, quando Kate foi mãe pela primeira vez, após o nascimento do príncipe George.

Na altura, recorda a publicação, jornalistas e fotógrafos passaram semanas à porta do The Lindo Wing of St Mary's Hospital, em Paddington, à espera de novidades.

Tendo aprendido a lição, nas gravidezes seguintes - neste caso da princesa Charlotte e do príncipe Louis - a imprensa apenas foi informada quando Kate já se encontrava em trabalho de parto.

Agora, o secretismo à volta da hospitalização de Kate Middleton tem como objetivo não apenas proteger a sua privacidade, mas como a dos outros pacientes que se encontram na mesma clínica.

"Esta é uma situação diferente dos nascimentos reais, e tem que se considerar a privacidade dos outros doentes que têm de ser tratados como a Kate", informou uma fonte.

Espera-se que a princesa de Gales receba alta já esta semana. O seu regresso à agenda normal de compromissos deverá apenas acontecer pela altura da Páscoa. Até lá ficará em teletrabalho.