Kate Middleton continua a recuperar da operação abdominal a que foi submetida no hospital London Clinic, na passada semana.

Espera-se que a princesa de Gales tenha alta já esta semana, contudo, isto não significa que irá regressar ao trabalho, neste caso, à sua agenda de compromissos reais, de forma presencial.

Tal deverá apenas acontecer pela altura da Páscoa, conforme realça a revista Hola!.

Ainda assim, segundo fontes do The Telegraph, mesmo em casa, a mulher do príncipe William continuará a colaborar com os projetos em que se encontra envolvida, ainda que à distância.

Neste caso, manter-se-ia em contacto com as organizações solidárias com quem tem projetos, como por exemplo a Shaping US, que destaca a importância da saúde mental a infância.

Ainda que em 'teletrabalho', Kate contará igualmente com a ajuda da sua assistente privada, Natalie Burrows. Assim, durante estes meses, permanecerá na sua residência em Windsor, a Adelaide Cottage.

O príncipe William, por seu turno, deverá regressar aos compromissos públicos em breve.

