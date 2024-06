Desde que subiu ao trono que o rei Carlos III se tem esforçado por reduzir a monarquia, tendo como membros ativos, além de si próprio, a rainha Camilla, os príncipes de Gales, a princesa Ana e o duques de Edimburgo.

Com exceção de William e Kate há uma clara falta de membros mais jovens que sejam opção para o monarca. No entanto, com a sua própria doença, a doença da nora e o afastamento dos duques de Sussex - que não deverão retomar os deveres reais - tem sido notória a participação de alguns elementos mais jovens dos Windsor em diversos eventos sem relevância institucional.

É o caso das irmãs Beatrice e Eugenie - filhas dos duques de York - e da prima destas, Zara Tindall (filha da princesa Ana).

As três sobrinhas de Carlos III têm aparecido mais vezes em público e coloca-se a questão: Será que estarão presentes na varanda do palácio de Buckingham no Trooping the Colour? A celebração oficial do aniversário do rei britânico decorre este mês e ainda não foram reveladas as figuras que sairão à varanda do palácio nesse dia. No entanto, com a ausência já confirmada de Kate, a imprensa britânica volta a levantar a possibilidade de as filhas do príncipe André voltarem a ter um papel mais relevante dentro da monarquia.

