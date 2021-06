O príncipe Carlos não está a planear ver o filho mais novo, Harry, quando este voar para o Reino Unido no final deste mês, como relata a imprensa internacional.

Quando Harry viajar dos Estados Unidos para se juntar ao irmão, o príncipe William, na inauguração de uma estátua da falecida mãe, a princesa Diana, o pai, Carlos, irá estar muito distante, na sua propriedade escocesa, no Castelo de Balmoral, segundo o The Sun.

“O Carlos deixou bem claro que não estará por perto porque ele está a ir para a Escócia”, disse uma fonte ao jornal. “Não há um encontro planeado com os três", acrescentou.

Harry deverá chegar ao Reino Unido no final deste mês, antes da inauguração da estátua no dia 1 de julho. O duque de Sussex terá de ficar em quarentena durante cinco dias antes de se juntar ao irmão no evento em homenagem à mãe, explicou o jornal.

“Eles sairão juntos por respeito à mãe”, contou outra fonte ao The Sun, acrescentando que os irmão irão fazer discursos separados.

“Não houve nenhuma conversa mais pessoal, apenas uma troca muito breve e mínima de mensagens de texto”, continuou, falando ainda sobre os irmãos. “A relação ainda está muito tensa e não há sinais de que haja qualquer tipo de união em breve”, disse a fonte.

O príncipe Carlos, por sua vez, “deixará os seus meninos por conta própria”.

