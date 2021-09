O príncipe André pôs à venda uma propriedade que tem em seu nome: um chalet na Suíça que foi colocado no mercado imobiliário por 23,7 milhões de dólares, aproximadamente, 20 milhões de euros.

Segundo o The Times, o dinheiro que o filho da rainha Isabel II arrecadar com a venda será para fazer face às despesas do processo em tribunal em que se vê envolvido, depois de ter sido acusado de abusos sexuais por uma mulher.

A propriedade, a título de curiosidade, tem sete quartos e foi adquirida por André em 2014, com base num empréstimo e num fundo privado da rainha de Inglaterra.

A mesma publicação evidencia também que o príncipe não terá, alegadamente, mais nenhuma propriedade em seu nome.

Note-se que, atualmente, André e a ex-mulher, Sarah Ferguson, com quem sempre teve uma relação muito próxima, vivem na Royal Lodge, uma das propriedades da monarca britânica.

