A princesa Eugenie foi vista pela primeira vez desde que partilhou com o mundo estar grávida. Uma semana depois de dar a boa nova, foi fotografada em Londres na companhia do cunhado, Edoardo Mapelli Mozzi, e de uma amiga.

As imagens mostram Eugenie e o marido da princesa Beatrice à saída do restaurante Harry's Bar, na zona de Mayfair, onde aparentemente foram almoçar.

Vale lembrar que foi no passado dia 25 de setembro que Eugenie revelou estar à espera do primeiro filho, fruto do casamento com Jack Brooksbank, com quem subiu ao altar em 2018.

