A princesa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi acabaram de ser pais pela segunda vez e já se encontram com a bebé Athena na sua casa em Cotswolds (Inglaterra).

A irmã de Beatrice, a princesa Eugenie, por sua vez, divide o seu tempo entre o Reino Unido e Portugal, ao lado do marido Jack Brooksbank e dos dois filhos, August e Ernest.

A Hello! revelou a razão porque as princesas nunca irão viver ambas no nosso país.

É que Edoardo tem um filho de uma antiga relação, com a ex-noiva Dara Haung, que mora em Londres, cidade onde frequenta a escola.

Por questões de guarda parental, a família nunca poderia mudar de país tantas vezes ao longo do ano como faz Eugenie.

Leia Também: Filhas de princesa Beatrice têm o mesmo nome do meio. Saiba a razão