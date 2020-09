No início de 2021, a família real britânica vai aumentar com o nascimento do primeiro filho da princesa Eugenie e Jack Brooksbank, tornando-se o nono bisneto da rainha Isabel II e o 11.º na linha de sucessão ao trono. Levanta-se agora a questão: Irá o bebé herdar um título real? Tudo indica que não.

Isto porque, por norma, os títulos herdam-se pela linha masculina e, uma vez que Jack Brooksbank não é membro da realeza, o filho não herdará, explica a editora da realeza da revista Hello, Emily Nash.

A rainha "pode mudar" esta questão, se atribuir ao marido de Eugenie um título real, mas tal não é expectável.

Recorde-se que a filha do príncipe André e Jack Brooksbank casaram-se em 2018 e o anúncio da gravidez aconteceu na passada semana, com uma ternurenta publicação nas redes sociais.

