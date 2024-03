Esta sexta-feira, dia 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher e muitas têm sido as publicações feitas a respeito do tema nas redes sociais.

Nem a realeza quis ficar de fora. A princesa Eugenie usou a sua conta no Instagram para celebrar a data e partilhou um conjunto de fotografias com as 'mulheres da sua vida', mais concretamente a mãe, Sarah Ferguson, a irmã, a princesa Beatrice, e a avó, a rainha Isabel II.

"Feliz dia Internacional da Mulher! Reservando um momento para celebrar algumas das mulheres incríveis da minha vida, ao mesmo tempo que tenho muito orgulho de criar os meninos para que eles possam celebrar as mulheres das suas vidas", escreveu, na legenda das imagens.

De recordar que Eugenie e o marido, Jack Brooksbank, são pais de dois rapazes, August e Ernest.

