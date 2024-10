Este sábado, 12 de outubro, a princesa Eugenie e Jack Brooksbank celebram seis anos de casamento.

"Casar-me contigo foi o melhor dia de sempre. Feliz sexto aniversário, meu amor", escreveu a princesa na sua conta de Instagram.

Na publicação partilhada é possível ver duas fotografias do casal, no dia do casamento, em 2018.

De recordar que Eugenie e Jack são pais de dois meninos: August Philip e Ernest.

