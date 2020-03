A princesa Elisabeth da Bélgica prepara-se para regressar a casa como medida de prevenção contra o novo coronavírus.

A jovem herdeira, de 18 anos, estuda no Atlantic College, um colégio no País de Gales, e, dada a propagação da Covid-19 no Reino Unido, foi recomendado que todos os alunos internacionais voltassem para os seus países.

Não está confirmado quando se dará o seu regresso, mas pensa-se que será esta quinta-feira, dia 19.

