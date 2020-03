Tal como a maioria das crianças neste momento, também os filhos de William e Kate Middleton estão em casa a ter aulas, uma vez que a ida às escolas foi interditada. A informação foi confirmada pela Us Weekly que deu conta que a Thomas’s Battersea, em Londres, tem dado lições online aos seus alunos, incluindo os príncipes.

As informações foram dadas através de um comunicado feito hoje pelo estabelecimento de ensino. No mesmo é pedido aos pais que mantenham a rotina das crianças, com acesso às referidas plataformas.

A situação, ao que tudo indica, dever-se-á manter até ao final do mês. Tudo dependerá da evolução da pandemia.

