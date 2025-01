O Daily Mail fez saber que os príncipes de Gales deverão quebrar a tradição da família real britânica no que diz respeito à educação dos filhos. Ao invés de George estudar em Eton, uma escola exclusivamente masculina, como o pai, deverá ir para o Marlborough College, o colégio misto no qual Kate estudou.

O príncipe George completa 13 anos em 2026 e a imprensa britânica já debate sobre que colégio que irá frequentar após concluir os estudos preparatórios.

Após meses de especulação, fontes da família real britânica afirmaram que a escolha do Marlborough College é mesmo provável.

De acordo com as mesmas fontes, este colégio tem um regime diurno e de internato. Ao que tudo indica, George irá ficar a dormir no campus da instituição, que tem 12 dormitórios - seis para rapazes e seis para raparigas. Uma das casas, a C1 House, situada no centro da propriedade, já terá sido avaliada para alojar o príncipe com segurança.

Contudo, o Daily Mail também avançou que a princesa de Gales foi vista no final de dezembro a visitar outros dois colégios em Londres, o que poderá indicar que a família mantém outras opções em aberto. A University College School (UCS) e a Highgate School foram as escolas que receberam a visita de Kate Middleton.

De recordar que, tanto o rei Carlos III como o príncipe William estudaram em colégios internos masculinos. O primeiro em Gordonstoun, na Escócia, e o segundo no prestigiado Eton College, em Inglaterra.

Leia Também: David Beckham revela (sem querer) retrato de membro da família real

Leia Também: A curiosa palavra que a ama dos filhos de William e Kate não pode dizer