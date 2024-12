David Beckham publicou no Instagram um vídeo, esta segunda-feira, dia 9 de dezembro, e (sem querer) acabou por mostrar que tem na parede um retrato de uma pessoa da família real britânica.

Nas referidas imagens podemos ver um quadrado da falecida rainha Isabel II pendurado na parede.

Um pormenor que não passou despercebido à People e que também destacamos.

De recordar que o antigo futebolista tem uma relação de longa data com a realeza, aliás, até esteve presente no casamento do príncipe William com Kate Middleton, em 2011, e no casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, em 2018.

