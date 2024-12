David Beckham está de luto. Esta quinta-feira, 5 de dezembro, morreu Kath Phipps, conhecida como a "avó do Manchester United". Tinha 85 anos.

Kath trabalhou durante mais de 55 anos no clube e ficou conhecida por receber todos os que lá entravam de forma carinhosa.

No Instagram, o ex-futebolista partilhou uma fotografia na qual surge de mão dada com "a avó".

Na legenda escreveu uma emotiva mensagem: "Para sempre nos nossos corações... A primeira e a última cara que via sempre era a da Kath, sentada na receção, em Old Trafford, à espera para me dar os bilhetes para o jogo. Ela era o batimento cardíaco do Manchester United, todos sabiam quem era a Kath e todos a adoravam".

"Mudei-me para Manchester aos 15 anos e a Kath fez uma promessa à minha mãe e ao meu pai: 'Vou cuidar do vosso rapaz por vocês, não se preocupem'. E desde aquele primeiro dia até ao último que passei com ela, foi exatamente o que fez", relembrou.

Em jeito de conclusão, escreveu ainda: "Old Trafford nunca mais será o mesmo sem o teu sorriso quando passarmos por aquelas portas. Amamos-te".

