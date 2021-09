A sobrinha do imperador Naruhito recusou uma quantia de 1,1 milhões de euros do governo japonês por ter escolhido casar-se com o atual noivo e ter ido viver para os Estados Unidos, numa quebra da tradição imperial sem precedentes, noticia o The Times.

A princesa Mako de Akishino será também a primeira princesa moderna a renunciar às cerimónias Shinto.

No final deste ano, Mako irá dar o nó com Kei Komuro. Os dois jovens, ambos com 29 anos, conheceram-se enquanto estudavam na International Christian University.

