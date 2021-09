O príncipe Harry fez uma aparição surpresa na gala GQ Men of the Year, que decorreu na noite desta quarta-feira, dia 1, em Londres.

A partir da Califórnia, nos Estados Unidos, o neto da rainha Isabel II 'entrou' na cerimónia através de uma videochamada. Apesar de estar em casa, não deixou de se vestir a rigor e escolheu um smoking para a ocasião.

A intervenção de Harry no evento foi divulgada nas redes sociais do jornalista Elliot Wagland com duas imagens em que o príncipe aparece em destaque num ecrã gigante.

