Dia 29 de maio de 2020, seria este o tão aguardado dia em que a princesa Bearice realizaria o sonho de se casar com Edoardo Mapelli Mozzi. Depois de dois adiamentos, a neta da rainha Isabel II tinha agendado para esta data a subida ao altar, mas a pandemia da Covid-19 ditou que uma vez mais tivesse de esperar.

De coração apertado por ver a filha cancelar uma vez mais o sonho de se vestir de noiva, Sarah Ferguson recorreu às redes sociais para a consolar com palavras de carinho.

"Amo-te, minha querida Beatrice. Deste-me mais alegria do que poderia desejar. Estou empolgada por celebrar o teu amor com o Edo quando estivermos fora do confinamento. O mais importante é a saúde e o amor e hoje é isso que vos desejo assim como a todos os noivos nesta fase... Muito orgulhosa de todos vocês", escreveu.

Vale referir que se esperava que Harry e Meghan Markle viajassem dos Estados Unidos para o Reino Unido para estarem com a família real neste dia. Contudo, também a viagem acabou por ficar sem efeito.

