Por esta altura, previa-se que Meghan Markle e o príncipe Harry tivessem acabado de chegar ao Reino Unido para uma reunião familiar muito especial. Esta sexta-feira, dia 29, seria o casamento da princesa Beatrice com Edoardo Mapelli Mozzi.

Por motivos de prevenção contra a pandemia da Covid-19, os noivos adiaram uma vez mais a cerimónia, sem anunciar uma nova data oficial, deixando assim em aberto se se realizará ainda este ano ou em 2021.

Com isto, e devido à proximidade de Harry com a prima, era esperado que se encontrasse com a família por estes dias, mas parece que decidiu adiar também a sua viagem.

Leia Também: É oficial! Princesa Beatrice cancela casamento por causa da pandemia