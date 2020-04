A princesa Beatrice e o noivo, Edoardo Mapelli Mozzi, viram-se obrigados a cancelar oficialmente o casamento por causa da pandemia do novo coronavírus .

O casal iria dar o nó no St. James's Palace, em Londres, no dia 29 de maio, com uma recepção oferecida pela rainha Isabel II no Palácio de Buckingham, mas os planos tiveram de ser adiados, como foi confirmado esta quinta-feira, dia 16.

"Eles nem estão a pensar no casamento neste momento", disse um porta-voz do casal à revista People, referindo que irá chegar o momento para a cerimónia ser reorganizada, mas não será por agora, pois não é a prioridade nesta fase difícil que o mundo atravessa por causa da Covid-19.

Leia Também: Casamento da princesa Beatrice pode ter apenas dois convidados