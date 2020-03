Foi noticiado no início da semana que o casamento da princesa Beatrice e de Edoardo Mapelli Mozzi seria adiado por medidas de prevenção contra o novo coronavírus.

O copo d'água que tomaria lugar nos jardins do palácio de Buckingham foi cancelado, mas, de acordo com as mais recentes informações, a cerimónia mantém-se prevista para o dia 29 de maio, na Capela Real, do Palácio de St. James.

Contudo, as limitações vão ter grande impacto. Pensa-se que a assistir a este momento tão simbólico estarão apenas dois convidados, as testemunhas.

A título de curiosidade, o casamento estava a ser planeado a contar com a presença de 150 pessoas, esclarece o jornal Mirror.

