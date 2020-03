Bem, parece que não é desta que a princesa Beatrice vai subir ao altar. Conforme revela a revista People, o casamento do membro da realeza britânica com Edoardo Mapelli Mozzi poderá ser adiado pela terceira vez por causa da pandemia do novo coronavírus.

A noiva, de 31 anos, que é a filha mais velha do príncipe André e de Sarah Ferguson, anunciou que o compromisso iria acontecer no dia 29 de maio, data que muito provavelmente deverá ser adiada.

Para piorar a situação o noivo de Beatrice é italiano e a sua família encontra-se de quarentena em Itália, um dos países mais afetados.

Importar referir que nas primeiras duas vezes o casamento foi adiado por causa do escândalo sexual relacionado com o príncipe André.

Leia Também: Carlos de Habsburgo-Lorena é o 1.º infetado com coronavírus na realeza