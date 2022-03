Agentes da polícia de Los Angeles foram vistos em casa de Will Smith por volta das 14 horas (hora norte-americana) desta terça-feira, 29 de março.

Segundo o Page Six, a polícia dirigiu-se a casa do ator depois de ter sido denunciado que um drone estava a sobrevoar o bairro onde vive o ator. Não se sabe, contudo, se a queixa foi apresentada pela família Smith ou por um vizinho.

Os agentes visitaram a casa de Will Smith para tentar identificar o gadget e perceber se se tratavam de paparazzi, uma vez que o ator está no centro das atenções depois da cerimónia dos Óscares, que ficou marcada pelo estalo que este deu a Chris Rock depois do humorista ter feito uma piada sobre Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith.

O comediante brincou com o facto da atriz ter o cabelo rapado, consequência da doença que sofre (alopecia), e comparou-a à personagem de Demi Moore no filme 'G. I. Jane', de 1997.

