Herman José voltou a manifestar-se nas redes sociais sobre a polémica agressão de Will Smith a Chris Rock na noite dos Óscares. As suas declarações mereceram reações por parte de alguns seguidores, levando até um internauta a lembrar um episódio aparentemente semelhante com Lili Caneças.

"O Herman também quase foi alvo de um ato desta natureza, uma vez, com a dra. Lili", atirou o seguidor, merecendo resposta rápido do humorista.

"Nada a ver. A nossa cena foi encenada", respondeu Herman, voltando assim a desmistificar o mito que se criou na época.

O arraso que de que tanto se fala foi de facto dado em direto por Lili Caneças no programa 'Herman SIC', mas tudo não passou de uma encenação programada por ambos. Recentemente, no programa 'Cá Por Casa', Herman e Lili voltaram a falar sobre o tema e esclareceram, uma vez mais, que se tratou apenas um 'teatro'.

