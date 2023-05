No 'Dois às 10' de hoje, 1 de maio, falou-se sobre a última gala de 'O Triângulo', que resultou na expulsão de Tamara Rocha.

A dada altura, Cláudio Ramos falou sobre as recentes edições do 'Big Brother' que apresentou e fez uma revelação curiosa.

"Eu já liguei muito e enquanto apresentava, inclusivamente, para expulsar", começou por dizer, deixando o painel de comentadores composto por Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Zé Lopes surpreendido.

"O quê? Cláudio Ramos polémico!", atirou Maria Botelho Moniz, com o co-apresentador a responder da seguinte forma: "Nunca ninguém me proibiu. Não é polémico. Eu nunca escondi e não vou esconder nunca que tenho os meus favoritos. Apresentarei sempre de forma isenta e vou proteger sempre todos os concorrentes de igual forma, mas fora do jogo darei sempre a minha opinião, voto para expulsar e votei para expulsar".

