O look de Cláudio Ramos para a emissão desta segunda-feira, dia 1 de maio, do 'Dois às 10', está a dar que falar.

Embora seja fácil perceber que o apresentador vestiu um polo da marca Lacoste, houve um detalhe que não passou despercebido.

No lugar do habitual focinho do crocodilo do logotipo, está o focinho dos populares monstros da série 'Stranger Things'.

O polo faz parte de uma nova coleção da Lacoste, dedicada à produção da Netflix que é um sucesso em todo o mundo.

A peça custa 140 euros e desta coleção fazem parte outras como malas, ténis, sweatshirts, chapéus e calças.

Leia Também: Goucha sobre cantorias de Cláudio e Cristina: "Estiveram péssimos"