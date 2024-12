Morreu Mark Withers, ator americano que fez parte de vários projetos muito conhecidos internacionalmente. Tinha 77 anos.

De acordo com a Variety, o artista morreu no dia 22 de novembro, mas a notícia só foi confirmada na passada sexta-feira pela filha, Jessie Withers, que disse ainda a causa da morte: cancro do pâncreas.

Mark Withers, que interpretou Ted Dinard em 'Dynasty', de 1980, integrou muitos outros projetos como 'Matlock', 'Magnum, PI', 'The Dukes of Hazzard', 'Dallas', 'LA Law' e a primeira temporada da série de sucesso da Netflix 'Stranger Things'.

Leia Também: Nuno Graciano morreu há um ano. Tinha 54 anos