Morreu Michael Cole, mais conhecido pelo papel em 'The Mod Squad', dos anos 60, onde interpretou Pete Cochran. Tinha 84 anos.

Num comunicado partilhado com a imprensa internacional, o representante do ator confirmou que este morreu no dia 10 de dezembro, "em paz, rodeado dos entes queridos após ter vivido uma vida plena e vibrante".

"O 'The Mod Squad' não só fez dele um nome conhecido, como também quebrou barreiras ao abordar temas de justiça racial e social, com a interpretação do Cole a ajudar a trazer autenticidade e coração à série. Além da carreira, o Michael Cole será recordado pelo seu espírito generoso", acrescentou na mesma nota.

"Conhecido entre amigos e familiares pela sua inteligência, charme e compaixão sem limites, trazia alegria a todos. Um contador de histórias de coração, tinha jeito para fazer com que aqueles à sua volta se sentissem especiais, frequentemente presenteava-os com anedotas dos seus dias em Hollywood e partilhava sabedoria da sua notável caminhada. Embora a sua perda seja profundamente sentida, as contribuições às artes e a bondade vão garantir que a sua memória permaneça viva", pode ainda ler-se, como cita a People.

O artista deixa a mulher, Shelley, os filhos e o seu "amplo círculo de amigos, familiares e admiradores", destaca também o comunicado.

Michael Cole nasceu em Madison, Wisconsin, e depois de 'The Mod Squad', apareceu em 'Murder', 'She Wrote', 'Fantasy Island', 'Wonder Woman' e 'The Love Boat'. Nos anos 90 interpretou Henry Bowers em 'It - Uma Obra-prima do Medo'. Também fez parte de 'General Hospital', no papel de Harlan Barrett.

Em 2009, o ator lançou o livro 'I Played the White Guy', no qual falou sobre a carreira de décadas e experiências em Hollywood, como relata ainda a People.

