Angus MacInnes, ator de 'Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança', morreu. Tinha 77 anos.

De acordo com uma publicação feita na conta de Facebook de um familiar, MacInnes morreu no dia 23 de dezembro, mas só agora a notícia foi divulgada pela imprensa internacional.

Segundo a mesma publicação, citada pelo TMZ, a causa da morte não foi divulgada, mas o ator morreu pacificamente e rodeado de entes queridos.

Angus MacInnes teve o seu primeiro papel em 1975, no filme 'Rollerball'. Dois anos depois, interpretou Jon 'Dutch' Vander, conhecido como Gold Leader, em 'Star Wars'. A sua voz voltou a ser usada em 2016 na saga, no filme 'Rogue One: A Star Wars Story'.

Leia Também: Cauã Reymond de luto: "Sem você não estaria aqui..."