A cantora voltou a manifestar-se no Instagram, dando novamente destaque à sua mais recente canção com 'ataques' ao 'ex'.

Gerard Piqué assumiu publicamente a relação com Clara Chia Marti ao partilhar a primeira fotografia com a companheira no Instagram. Por sua vez, Shakira parece não ter ficado 'calada'. Um dia depois da partilha de Piqué, a cantora foi ao Instagram para destacar de novo a sua mais recente música com 'ataques' ao 'ex'. "As mulheres já não choram, as mulheres dançam merengue", escreveu na legenda de um vídeo em que aparece a dançar o novo tema. De recordar que foi no ano passado que começaram a surgir notícias sobre a relação de Piqué com Clara, numa altura em que também foi anunciada a separação de Shakira. O fim da relação não tem sido propriamente um mar de rosas, e são vários os rumores de que Piqué terá traído a cantora com Clara. Leia Também: Shakira veste camisola com indireta: "As mulheres faturam" Leia Também: Shakira descobriu traição de Piqué por causa de uma... compota de morango Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram