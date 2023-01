A imprensa internacional acredita ter percebido quais as provas que denunciaram a Shakira a alegada traição de Gerard Piqué. E, ao que parece, tudo começou com uma compota de morango.

Fontes próximas do casal fizeram crescer nas redes sociais, realça o The Mirror, a teoria de que a cantora descobriu que estava a ser traída ao chegar a casa depois de uma viagem.

Shakira abriu o frigorifico e percebeu que alguém tinha comido a sua compota de morango. A grande questão prende-se com o facto de a colombiana saber de antemão que o ex-companheiro não gosta de compota... Posto isto, quem terá comido a compota de morango?

Esta pode ter sido a primeira evidência para Shakira perceber que estaria a ser traída, mas a verdade é que há até um vídeo de zoom que mostra a atual namorada de Piqué, Clara Chia, em casa do agora ex-casal. As imagens foram captadas antes da separação, durante uma entrevista do antigo jogador de futebol.