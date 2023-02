"O que acha de a Cristina Ferreira ter ido ao Parlamento falar de insultos online?". Esta foi uma das várias questões que Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', recebeu nas stories da sua página de Instagram.

"Acho que é um assunto que tem mesmo de ser debatido, porque há uma impunidade muito grande. Não se trata de limitar a liberdade de expressão, trata-se de tentar que haja algum tipo de regulação e de controlo sobre insultos e ameaças", começou por responder 'Pipoca'.

"Nas redes sociais, as pessoas sentem que podem dizer tudo, escudadas pelo facto de estarem atrás de um ecrã, e isso faz com que sejam extremamente ofensivas, hostis e violentas sem que haja qualquer tipo de consequência. E nem toda a gente tem a mesma capacidade para lidar com isto", acrescentou.

© Instagram_apipocamaisdoce

A sua saída do 'Big Brother' foi novamente tema de conversa. "Deixar de ser comentadora foi decisão da Cristina ou decisão própria?", quiseram saber.

"Havemos de estar em 2056 e continuar a falar sobre o 'Big Brother'. Já respondi a isto umas 700 vezes, mas cá vai: a decisão foi minha. Acreditem se quiserem", frisou.

© Instagram_apipocamaisdoce

"Entraria num 'BB Famosos'?", perguntaram também. "Sim, se me pagassem o suficiente para eu fazer a m**** à vontade, ser cancelada por sumir do mapa para o resto da vidinha. Ou seja: nenhum canal português tem dinheiro para isso", disse 'Pipoca'.

© Instagram_apipocamaisdoce

