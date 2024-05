Ana Garcia Martins fez uma confissão num dos mais recentes episódios do seu podcast - 'Não Sou Eu, És Tu' - a que dá voz em conjunto com David Cristina.

A conhecida influenciadora digital deixou o amigo a rir depois de ter partilhado algo que a irrita em determinados casais: "Odeio casais que fazem tatuagens iguais ou muito parecidas", atirou.

David Cristina não ficou indiferente à afirmação uma vez que o próprio tatuou uma malagueta no braço em conjunto com a companheira.

"Saloice e parolice", atirou a também comediante. Não concordando com esta perspetiva, David Cristina considerou que era pior o facto de 'Pipoca' ter tatuado parte do hino do Benfica.

Veja o momento: