Sabia que Vin Diesel não é o nome de nascimento do ator? Esta curiosidade 'chocou' os fãs quando o mesmo revelou o seu nome verdadeiro há 20 anos.

Em 2005, quando marcou presença no 'The Ellen Show', Vin Diesel confessou à apresentadora Ellen DeGeneres que o seu nome de nascença era diferente do nome artístico.

"Sabes uma coisa? Não é [o meu nome verdadeiro]. Eu chamo-me Mark Vincent", partilhou na altura, e essas mesmas imagens voltaram a surgir na Internet, como relata a imprensa internacional, estando novamente viral e com os fãs 'chocados' com a curiosidade.

A escolha do nome foi feita quando trabalhava como segurança em Nova Iorque, como o ator explicou durante a conversa antiga com a apresentadora. "Fui segurança durante nove anos, e o nome pegou. Todos tínhamos nomes fictícios para o caso de nos metermos em sarilhos ou algo do género."

Além disso, detalhou que "Vin" é uma abreviatura de Vincent. Já "Diesel" tem a ver com à sua paixão pelo exercício físico. "Quando vemos uma pessoa mais musculada, dizemos: 'aquele homem é diesel'."

