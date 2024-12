Cristiano Ronaldo contou com um espectador muito especial no jogo do Al Nassr frente ao Al Ittihad (1-2), que aconteceu esta sexta-feira, dia 6.

Já depois da partida, o craque português teve a oportunidade de conhecer um dos seus 'heróis', nomeadamente o ator de Hollywood Vin Diesel.

Um vídeo divulgado pelos meios de comunicação sauditas nas redes sociais mostra o jogador e o ator dos filmes de 'Velocidade Furiosa' à conversa.

No momento, Ronaldo pergunta se Vin Diesel gostou de assistir ao evento, com o artista a responder que sim.