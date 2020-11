Rui Pedro voltou a ter destaque na gala do programa 'Big Brother - A Revolução' deste domingo, dia 22. A produção do reality show mostrou em direto imagens onde Joana confessa que, ao contrário do que tinha dito na gala anterior, não desculpou Rui Pedro pelas suas atitudes de violência psicológica. E o tema voltou assim a ser debatido.

Porém, nem todos parecem ter gostado de ver Rui Pedro novamente como um dos protagonistas do programa. Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', revelou mesmo não perceber qual o motivo pelo qual o empresário continua a ser assunto.

"Não sei, sinceramente, porque é que ainda continuamos a falar nisto... sendo o Rui um ex-concorrente que ainda por cima desistiu. Não percebo mesmo porque é que continuamos a alimentar isso. Não há que dar mais destaque ao Rui", afirmou a digital influencer quando convidada por Teresa Guilherme a comentar o tema.

"Acho que este assunto já devia estar encerrado", atirou, por fim.

Reveja aqui as imagens.

