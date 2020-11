A gala deste domingo, dia 22, do programa 'Big Brother - A Revolução' ficou marcada pela expulsão de Andreia, a concorrente foi a eleita para deixar a casa mais vigiada do país depois de um confronto direto com Joana, uma vez que André Abrantes, o terceiro nomeado em risco de expulsão, foi salvo num período inicial da gala.

Os comentários de 'Pipoca'

Ainda antes de ser expulsa, Andreia e os restantes nomeados, Joana e André, tiveram oportunidade de ler alguns comentários de 'Pipoca Mais Doce' sobre as suas prestações. À excepção de André Abrantes, todos reagiram bem às críticas.

"Se não tens andamento para a Zena, aposta numa cilindrada mais baixa", disse a comentadora, referindo-se aos ciúmes do concorrente e às constantes discussões de ambos.

Zena e André discutem em direto

Foi já depois da expulsão de Andreia que os espectadores tiveram oportunidade de assistir a uma discussão em direto entre o casalinho Zena e André Abrantes. Os dois participantes foram surpreendidos por não saberem que estavam no ar, mas mesmo depois de serem interrompidos por Teresa Guilherme resolveram continuar o bate-boca. o desentendimento deveu-se, ao que parece, ao facto de André estar no momento a exigir que Zena lhe desse razão pelo facto de este ter considerado que o seu jogo seria suficiente para não ser expulso este domingo.

O momento chegou mesmo a ficar tenso entre ambos. Reveja aqui as imagens.

Jéssica Fernandes é a líder da semana

Foi através de um jogo de sorte, onde cada um ia completando uma frase, que esta semana foi eleito o líder da casa. Joana foi a primeira eliminada ao ver a 'bomba' rebentar na sua mão. Com possibilidade de escolher uma outra pessoa para eliminar, a concorrente de Cascais escolheu Renato. Seguiu-se Sofia, a participante foi eliminada e escolheu, causando grande revolta no concorrente em questão, 'levar' Pedro consigo. Sobraram apenas André Abrantes e Jéssica Fernandes, uma vez que Zena não podia ser líder devido a um jogo realizado durante a semana, e foi precisamente a fadista eleita pela segunda vez a líder da semana.

Ex-concorrente só entram na próxima semana mas já nomeiam

Ficámos a saber este domingo que, afinal, as duas ex-concorrentes que vão juntar-se ao jogo apenas entram na casa do 'Big Brother' na próxima semana. Uma medida aplicada para que todas consigam cumprir os 14 dias de isolamento devido à pandemia de Covid-19. Jéssica Antunes, Carina e Sandra são as concorrentes a votação para voltarem a ser jogadoras da 'Revolução'. Apenas duas vão entrar na casa mais vigiada do país, mas na noite de domingo cada uma teve oportunidade de nomear um concorrente. André Abrantes foi o escolhido pelas três, todas afirmaram não estar a gostar do seu jogo.

As restantes nomeações e os 'poderes' da líder

No papel de líder, Jéssica Fernandes realizou um pequeno jogo onde, sem saber o que escondiam, teve de atribuir imagens de objetos a cada um dos restantes colegas. Renato ficou como martelo e teve, por isso, de nomear quatro concorrentes. A Joana calhou uma calculadora que lhe deu a possibilidade de ter voto duplo. A tesoura de Pedro deu-lhe um corte nas nomeações e, por isso, apenas teve oportunidade de nomear uma pessoa. Sofia teve direito a uns óculos que lhe permitiram ver como estava até então o balanço das nomeações. Os fósforos de Zena permitiram-lhe incendiar as nomeações votando em quatro pessoas. Por fim, André Abrantes teve com a sua borracha a possibilidade de apagar as nomeações de alguém: tendo sido Joana a concorrente por si escolhida.

Somadas todas as nomeações dos participantes com as das ex-concorrentes, os nomeados foram: Sofia, Pedro, Renato, André Abrantes e Joana.

Jéssica Fernandes teve ainda a possibilidade de usar o poder do líder, que esta semana lhe dava a possibilidade de escolher duas pessoas para uma votação rápida onde o público tinha oportunidade de salvar uma dessas pessoas. Os escolhidos foram Renato e Sofia e foi o jogador de Andebol o salvo pelo público.

Como consequência da sua decisão, Jéssica F. teve de colocar uma outra pessoa em nomeações no lugar de Renato. Uma decisão nada difícil, uma vez que apenas Zena não estava nomeada.

Feitas as contas finais, estão nomeados e em risco de expulsão no próximo domingo: Zena, André Abrantes, Pedro, Joana e Sofia.

