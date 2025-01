Os nomeados da semana no 'Secret Story - Desafio Final' foram anunciados na noite de segunda-feira, 13 de janeiro.

Cláudio Ramos comunicou ao grupo de concorrente, durante o 'Especial', que estão em risco de serem expulsos no próximo domingo Joana Diniz, Afonso Leitão, Inês Morais, David Maurício e Cláudio Alegre. Este último, recorde-se, recebeu uma nomeação direta por ser o líder da casa e ter quebrado as regras na passada semana.

Quem irá abandonar o jogo no próximo fim de semana? Segundo as sondagens e os comentários dos fãs do programa, David Maurício é o concorrente menos gostado pelo público e por isso está, aparentemente, em desvantagem.

