A edição de 2023 da MET Gala contou com vários looks desinspirados. Tal como já lhe demos conta aqui, o de Pedro Pascal foi um deles.

A estrela de 'The Last Of Us' escolheu uma camisa vermelha e um longo sobretudo da mesma cor, visual que completou com uns calções justos e umas botas.

O look não agradou à maioria das pessoas e também 'Pipoca Mais Doce' considerou que o mesmo foi uma má ideia. Ainda assim, a influenciadora não deixa de 'ver com bons olhos' o ator.

"O Pedro Pascal foi assim à MET Gala e eu casava na mesma. Se isto não é amor...", escreveu numa story onde mostra o look em causa.



© Instagram/Pipoca Mais Doce

Leia Também: 'Pipoca Mais Doce' reage à separação de Cauã Reymond: "Está no mercado"