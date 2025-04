Pedro Pascal está de parabéns esta quarta-feira, dia 2 de abril. O ator completa 50 anos de vida e não deixamos passar em branco a data.

Pedro Pascal é natural de Santiago, Chile, e ganhou fama internacional com papéis como Oberyn Martell, na quarta temporada da série 'Game of Thrones', da HBO, ou Javier Peña, na série 'Narcos', da Netflix.

Em 2023, o ator foi considerado pela Times uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, e já esteve entre os nomeados aos Emmys na categoria de Melhor Ator em Série de Drama.

Recentemente, no que diz respeito à vida pessoal, esteve no centro de rumores que o juntavam a Jennifer Aniston. No entanto, o próprio já comentou e afirmou que são apenas amigos.

Neste dia especial, e como é um rosto que não passa muitas vezes despercebido com os looks que escolhe para evento público, reunimos na galeria os arrojados visuais que já usou neste início de 2025.

